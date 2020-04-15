شكرا لقرائتكم خبر عن الفسيخ VS كورونا.. معركة شم النسيم القادمة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة وتأتي أعياد الربيع، ومن أهم الطقوس المرتبطة في شم النسيم عند المصريين هي تناول الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين، والبيض الملون، وخلال هذا اليوم يزداد فرص التعرض لإصابة البعض بالتسمم في حالة تناول الأسماك الفاسدة، قدم موقع "HALTHLINE" بعض النصائح الهامة يرصدها الفيديو التالى:

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