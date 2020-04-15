شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب تعقيم الأحذية خاصة للعاملين بالمستشفيات وما علاقته بكورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت معظم الهيئات الصحية حول العالم الأطباء والتمريض والعاملين في المستشفيات بضرورة تعقيم وتطهير الأحذية، وذلك بعد أن اكتشف الباحثون أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من الأحذية، بحسب ما ذكرت جريدة "دايلي ميل" البريطانية.

ووفقًا لتقرير صادر عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية "CDC"، فقد حمل حوالي نصف العاملين في مجال الرعاية الصحية في وحدات العناية المركزة الفيروس على باطن أحذيتهم.

وقام العلماء الصينيون بفحص عينات من الأسطح والهواء من كل من وحدة العناية المركزة وجناح فيروس كورونا COVID-19 العام في مستشفى هوشنشان في ووهان بالصين.

واختبر الفريق الصيني من أكاديمية العلوم العسكرية في بكين تركيز المرض على الأسطح.

وكانت النتائج التي توصلوا إليها والتي نشرت في مجلة الأمراض المعدية الناشئة ، أن الفيروس كان أكثر تركيزًا بشكل كبير على أرضيات الأجنحة، "ربما بسبب الجاذبية وتدفق الهواء مما يتسبب في بقاء معظم قطرات الفيروس على الأرض".

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وكتب الفريق في الدراسة "علاوة على ذلك ، فإن نصف العينات من باطن أحذية الطاقم الطبي في وحدة العناية المركزة كانت إيجابية" لذلك ، قد تعمل باطن أحذية الطاقم الطبي كناقلات لفيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى نشرت ممرضة في إيطاليا مقطع فيديو على تطبيق تيك توك الأسبوع الماضي يظهر روتينها في التطهير، وكان من بينها تعقيم حذائها.

كما حذرت عالمة فيروسات تدعى ليزا كروس الناس من ضرورة توخي الحذر وغسل أحذيتهم لوقف انتشار الفيروس.

وقالت: أنه يجب ارتداء زوج واحد فقط من الأحذية خارج المنزل ويجب خلعه عند دخول المنزل بسبب خطر انتشار الفيروس في الداخل.

وقال الدكتور كروس أن الفيروس يمكن أن يعيش على نعال الأحذية لمدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أيام، حيث أن معظم الأحذية بها نعل مطاطي غير مسامي ، يمكن للفيروس البقاء عليه بين ثلاثة وخمسة أيام.