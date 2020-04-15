شكرا لقرائتكم خبر عن تضحيات الأطباء مستمرة.. طبيبةتفقد حضانة طفلتها بسبب تعاملها مع مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الصعب أن تبعد الأم عن طفلتها وخصوصا اذا كانت فى سن صغيرة حتى لو كان هناك خلاف بينها وبين الزوج ففى الغالب تتمسك الأم بأطفالها وذلك نابع من مشاعر الأمومة والعطف الموجودة بداخلها، ولكن فى بعض الأحيان يكون "ما باليد حيلة"، كما يقولون حيث فقدت الدكتورة تيريزا غرين حضانة ابنتها بسبب عملها مع مرضى فيروس كورونا.

تعمل الدكتورة تيريزا فى غرفة الطوارئ بأحد المستشفيات بمدينة ميامى مما يضطرها للتعامل مع مرضى فيروس كورونا ولكن بسبب عملها فقدت حضانة طفلتها التى تبلغ من العمر 4 سنوات ، وحسب ما ذكرته الـ CNN، قالت الدكتورة ان بسبب عملها كطبيبة فقدت حضانة طفلتها وليس من العدل ان يكون هناك اختيار بين عملها ودورها المهنى فى الطب واليمين الذى أدلت بيه كطبيبة وبين طفلتها، فلن أترك فريقى فى العمل أو المرضى الذن يتطلعون إلى بشكل متزايد لانقاذ حياتهم.

انفصلت الطبيبة عن زوجها منذ عامين وظلت الطفلة بينهم دائما ولكن الاسبوع الماضى حكم القاضى بأن تظل الطفلة مع والدها خوفا عليها من الاصابة بفيروس كورونا بسبب عمل والدتها فى المستشفى.

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وقالت تيريزا غرين إنها شعرت بأن الأمر تمييز ضدها بصفتها مطلقة ولكن اذا كانت متزوجة فكانت امامها فرصة لتعود لمنزلها وترى طفلتها ، وانها قادرة على ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة اثناء التعامل مع المرضى وانها فعلت ما كل ما بوسعها لتجنب الاصابة بالفيروس وحماية طفلتها.

ودقالت تيريزا لا تفهم ابنتى ما يحدث ، لكنها تعرف أن والدتها حزينة، كل ما اريده انها عندما تكبر تفتخر بوالدتها وبالقسم الذى أخذته عندما دخلت الطب ولكننى اعلم ايضا انها بحاجة لى الأن، والمؤسف اننى لا اعرف متى سالتقى بابنتى فلا يوجد طريقة لمعرفة متى سينتهى الوباء.