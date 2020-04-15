شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة فى الغيبوبة.. دخلت العناية بسبب كورونا واستيقظت لتجد طفلتها بجانبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى واقعة غريبة من نوعها بسبب الأحداث التى يسببها كورونا بالعالم، دخلت سيدة أمريكية العناية المركزة مصابة بفيروس كورونا وهى حامل بالأسبوع 33 ووضعت على جهاز تنفس صناعى، لتستيقظ من الغيبوبة وتجد مولودتها بجوارها.

ووفقا لتقرير موقع " mirror" البريطانية، استطاع الأطباء صنع معجزة من خلال ولادة السيدة المصابة بالفيروس أثناء وضعها فى غيبوبة مستحثة ووضعها على جهاز تنفس صناعى، وكانت أنجيلا بريماشينكو ، من فانكوفر ، واشنطن حاملاً في الأسبوع 33 عندما تم تشخيصها بأنها مصابة بالفيروس التاجي، وقد تُركت تقاتل من أجل حياتها وولدت وهي في جهاز التنفس الصناعى.



امريكية تلد فى الغيبوبة

بدأ ظهور الأعراض عليها بما في ذلك الحمى وكانت الاختبارات إيجابية في 24 مارس، وفي غضون 8 أيام ، تفاقمت أعراضها وتم وضعها في غيبوبة مستحثة طبيا لمساعدتها على العلاج، في مركز ليجاسي سالمون كريك الطبي.



لحظة خروجها من المستشفى

ثم قرر أطباء أنجيلا حث المخاض لإنقاذها هي وطفلها الذي لم يولد بعد، وقالت أنجيلا في حديث لها في برنامج today : "من الواضح أنه لم يتوقع أحد أنني سأصاب بهذا المرض ، ولا انا على الإطلاق ، ولم أتوقع أن أنجب طفلي.

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وقالت:" بعد الدواء وكل شيء استيقظت للتو وفجأة لم يعد لدي حملي. لقد كان الأمر مذهلاً للغاية وأشعر اننى معجزة تمشى على الأرض .".

أُخرجت الأم الجديدة من المستشفى يوم السبت ، لكنها لا تستطيع رؤية طفولتها الموجودة بالرعاية المركزة لحديثى الولادة حتى تصبح نتائجها سلبية، ولحسن الحظ فإن المولودة جاءت نتائجها سلبية لـ Covid-19، ولكنها تمكنت رؤيتها فقط عبر خاصية FaceTime.

امريكية تلد وهى مصابة بكورونا ما هى الغيبوبة المستحثة

تستخدم الغيبوبة المستحثة وفقًا لما ذكرته مجلة "Scientific American" طبيًا لمساعدة المرضى على التعافى من الإصابات الخطيرة للغاية، لا سيما إصابات الدماغ المؤلمة كما يشير العلم الأمريكي.

وللحث على الغيبوبة، يدير الأطباء مجموعة من المواد، بما فى ذلك الأدوية المخدرة العامة يتم التحكم فيها بعناية.

والفكرة وراء العلاج هى تقليص آلية الفرز الطبيعية فى الجسم، والتى من شأنها إيقاف تدفق الدم إلى المناطق المصابة، وذلك من خلال السماح للدم بالتدفق بحرية إلى مواقع الجرح، حيث تدعم الغيبوبة المستحثة طبيًا عملية الشفاء.