شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل توقف الجرعات العالية من دواء الملاريا لعلاج كورونا.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أوقف العلماء في البرازيل جزءًا من دراسة لعقار الملاريا، الذى يوصف بأنه علاج محتمل لفيروس كورونا الجديد، بعد ظهور مشاكل في ضربات القلب لدى ربع الأشخاص نظرًا لارتفاع جرعتين.

والكلوروكين هو العقار الذى يسمى هيدروكسي كلوروكين ، وتم وصفه من قبل الرئيس دونالد ترامب، بعد أن أشارت بعض الاختبارات المبكرة إلى أن الأدوية قد تمنع الفيروس من دخول الخلايا.



جربة البرازيلية على عقار الملاريا

ولكن من المعروف أن الأدوية لها آثار جانبية خطيرة منذ فترة طويلة ، بما في ذلك تغيير ضربات القلب بطريقة يمكن أن تؤدي إلى الموت المفاجئ.

وكانت الدراسة البرازيلية ، في مدينة ماناوس الأمازونية وفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل" ، قد خططت لتسجيل 440 مريضاً يعانون من مرض COVID-19 المصابين بأمراض شديدة لاختبار جرعتين من الكلوروكين ، لكن الباحثين أبلغوا عن النتائج بعد علاج 81 مريضا فقط.

ووفقا للدراسة، فقد طور ربع الأشخاص الذين تم تعيينهم للحصول على 600 ملليجرام مرتين يوميًا لمدة 10 أيام مشاكل في ضربات القلب ، وتشير الاتجاهات إلى حدوث المزيد من الوفيات في هذه المجموعة ، لذلك أوقف العلماء هذا الجزء من الدراسة.

أعطيت المجموعة الأخرى 450 ملليجرام مرتين في اليوم في اليوم الأول ثم مرة واحدة في اليوم لمدة 4 أيام أخرى، هذه الجرعات تعتبر الأقرب إلى ما يتم تجربته في بعض الدراسات الأخرى بما في ذلك بعض الدراسات في الولايات المتحدة.

ولكن الباحثين أعلنوا أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان ذلك سيثبت العقار أنه آمن أو فعال؛ لأنه لم يكن لدى دراسة البرازيل مجموعة مقارنة أخرى لم تحصل على علاج.

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ولاحظ باحثون أن مشاركا واحدا فقط في دراسة البرازيل لم تظهر عليه علامات الفيروس في مسحات الحلق بعد العلاج، وتم نشر نتائج دراسة البرازيل على موقع بحثي ولم يتم مراجعتها بعد من قبل علماء آخرين.

ومما يعقد الأمور حسب التقرير، أن جميع المرضى في الدراسة تلقوا أيضًا مضادات حيوية ، سيفترياكسون وأزيثروميسين، هذا الأخير يمكن أن يكون له آثار جانبية على القلب، وقد وصف ترامب تركيبة هيدروكسي كلوروكوين وأزيثروميسين.

كما أشاد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو مرارًا بفوائد الكلوروكين والأزيثروميسين دون دليل، وقال إنه سمع في إحدى المرات تقارير عن فعالية بنسبة 100 % عندما يتم إعطاؤه بالجرعات الصحيحة .

في الواقع ، تم خلط نتائج تجارب هيدروكسي كلوروكوين، ويتم نشر الدواء بالفعل على نطاق واسع في دول مثل كوريا الجنوبية والصين ، ولكن لا يزال يتم جمع البيانات حول سلامته وفعاليته في تلك البلدان وكذلك في الولايات المتحدة.

ومع ذلك ، وجد مسح عالمي حديث أن هيدروكسي كلوروكوين لم يكن العلاج المحتمل الذي يستخدمه الأطباء في أغلب الأحيان على المستوى الدولي فحسب ، بل كان العلاج الذي يعتقدون أنه أكثر فعالية.

أول دليل على أن الفيروس قد يكون خطرًا على القلب جاء من الصين ، والتي هى أصل فيروس التاجي ، حيث أظهر ما يقرب من 20 % من 416 مريضا بالفيروس التاجي في المستشفى في دراسة أجريت هناك علامات تلف القلب.

وتوفي أكثر من نصف المرضى الذين أصيبوا بأضرار قلبية أثناء دخولهم المستشفى بسبب فيروس كورونا، وبالمقارنة ، مات 4.5 في % فقط من المرضى الذين ليس لديهم تلف في القلب، وبشكل غير مفاجئ ، كانت معدلات تلف القلب من فيروس التاجية أعلى بكثير بين الأشخاص الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب قبل أن يصابوا.

لكن الأمر المقلق هو أن المرضى الذين لم تكن لديهم ظروف صحية سابقة هم الأكثر تضررا من تلف القلب الذي عانوه أثناء إصابتهم بفيروس التاجي، وكانت هذه المجموعة الأصغر من المرضى أكثر عرضة للوفاة من مضاعفات المرض ذات الصلة بالقلب.

ومع ذلك ، كما هو الحال مع جميع جوانب COVID-19 ، فإن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أساسية هم الأكثر تضرراً من آثاره القلبية أيضًا.