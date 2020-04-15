شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" تقدم إجابات عن أسئلة التبرع بالدم وأقنعة الوجه أثناء جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل من الآمن التبرع بالدم أثناء جائحة الفيروس التاجي؟ هل توفر أقنعة الوجه القماشية حماية ذات مغزى من كورونا؟ هذه من بين الأسئلة التي يطرحها الأمريكيون، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" ، وتقدم بعض الإجابات.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، يتم اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية إمدادات الدم في البلاد ، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء.

ويجب أن يكون المتبرعون بالدم بصحة جيدة وأن يشعروا بتحسن في يوم التبرع، ويجب أن يمنع الفحص الروتيني للمتبرعين المصابين بعدوى الجهاز التنفسي من التبرع بالدم.ومع ذلك ، يُطلب من المتبرعين الاتصال بمركز المتبرعين إذا أصيبوا بالمرض بعد التبرع بالدم، حتى لا يتم استخدام الدم أو البلازما.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان صحفي إنه لم يتم ربط أي حالات لـ COVID-19 بالدم أو المنتجات المصنوعة من الدم التي تم جمعها من المتبرعين الذين أصيبوا بكورونا بعد التبرع.

والتبرع بالدم هو إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها المساعدة أثناء حالة الطوارئ الصحية العامة هذه، ونصحت الوكالة الأمريكية "إذا كنت بصحة جيدة وتريد التبرع بالدم ، فاتصل بمركز تبرع محلي لتحديد موعد".

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وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن هناك طريقة أخرى قد تتمكن من المساعدة بها عن طريق التبرع بالبلازما، حيث يبحث العلماء في استخدامه لعلاج COVID-19.

وبلازما النقاهة هي الجزء السائل من الدم الذي يتم جمعه من المرضى الذين تعافوا من COVID-19 ولديهم أجسام مضادة في الدم ضد الفيروس.

وأشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن بلازما النقاهة لا يمكن جمعها إلا من المرضى الذين تم شفائهم إذا كانوا مؤهلين للتبرع بالدم وتلبية المتطلبات الأخرى.

يتساءل الكثير من الناس أيضًا ما إذا كان يجب عليهم ارتداء قناع الوجه عندما يكونون في الخارج

توصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بارتداء أغطية الوجه القماشية في الأماكن العامة عندما يكون من الصعب الحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي ، في أماكن مثل البقالة والصيدليات.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن الغرض من ذلك هو إبطاء انتشار الفيروس التاجي والمساعدة في منع الأشخاص الذين قد يكون لديهم الفيروس ولا يعرفون من إصابة الآخرين.