شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أخذ الكيك أو لعب الكوتشينة مع الجيران فى ظل انتشار كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل انتشار فيروس كورونا ، وبحث الكثير منا عن إجابات خاصة بفيروس كورونا وكيفية التعامل معه ، ترد صحيفة "ديلى ميل" على بعض الأسئلة غير التقليدية المتعلقة الفيروس.



هل ممكن مشاركة الجيران فى اللعب

س. لقد ترك جاري كيك مخبوز على عتبة بابنا، ملفوفة بورق كيف أتعامل معهم؟

ج: على الرغم من أن هذه لفتة حسنة النية، إلا أن الإجراء الأكثر أمانًا لمنع انتشار فيروس كورونا Covid-19 هو عدم التعامل مع الكيك الملفوف، كما يقول دكتور أندرو بريستون، المتخصص في الإمراض الميكروبية، فانه على الرغم من عدم وجود دليل على أنه يمكنك التقاط الفيروس من الطعام، ومن غير الواضح ما إذا كانت الآثار على الورق كافية لإحداث عدوى، أنصحك بالتخلص من العبوة بأكملها، بما في ذلك الكيك، ثم اغسل يديك بعناية.



مشركة الجيران اللعب او تناول الكيك

س: أنا أغسل يدي كثيرًا حتى تصبح جافة وحكة كيف يمكنني تجنب ذلك؟

ج: يقول رافي شارما، الصيدلي ومدير الجمعية الصيدلانية الملكية بانجلترا: "من المهم أن نغسل أيدينا بانتظام للمساعدة في منع انتشار الفيروس، لكن هذا سيؤثر على بشرتك.

يمكن أن يكون لجل الكحول تأثير تجفيف مماثل على الجلد أيضًا، تأكد من تجفيف يديك جيدًا في كل مرة تغسلهما بها للمساعدة في منع تلف الجلد، واستخدم كريم اليد بعد ذلك للحفاظ على ترطيب البشرة.



هل يحمل الكيك فيروس كورونا

وإذا كنت تعاني من طفح جلدي أو حكة، استخدم مرطبًا بانتظام، أو علاج مرطب يخلق طبقة واقية على الجلد لحبس الرطوبة وتقليل التهيج.

س: أنا وجاري المجاور (93 سنة و 84 سنة على التوالي) في عزلة تامة لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، هل سيكون من الآمن لنا أن نلتقي للعب الورق الكوتشينة"؟

ج: "للأسف هذه ليست فكرة جيدة، لأنكما تعتبران عرضة للإصابة بالفيروس التاجي بسبب عمركما، يقول الدكتور بريستون.

Advertisements

انه على الرغم من وجود فرصة ضئيلة جدًا لإصابة أحدكما بالآخر، لأنكما كنتما في عزلة ولا تعاني من أعراض ، فمن المهم أن تكون لدينا قواعد واضحة للجميع وأن نتمسك بها جميعًا، هناك أيضًا احتمال أن تتمكن من التقاط الفيروس من التحرك خارج المنزل، وليس فقط من بعضكما البعض.

خذ فترة طويلة الأجل، حيث أن البقاء في عزلة لمدة 12 أسبوعًا كاملة موصى بها للمجموعات عالية المخاطر من قبل الحكومة من أجل الاستمتاع بصحبة بعضهم البعض في المستقبل، في غضون ذلك، يمكنك إجراء مكالمات هاتفية أو فيديو بدلاًمن الالتقاء.

س: لدي أعراض فيروس كورونا Covid-19، معزولة لمدة أسبوعين وتحسنت، أشعر الآن أن الأعراض تعود، هل يجب أن أعزل نفسى لمدة أسبوعين آخرين؟

ج: بدون اختبار محدد، لا يمكنك التأكد من أن أعراضك الأصلية كانت بسبب فيروس كورونا Covid-19 في المرة الأولى أو فى هذه المرة، يقول الدكتور بريستون لذا، فإن النصيحة هي أن تعزل نفسك لمدة سبعة أيام من بدء الأعراض الجديدة، ولكن في كثير من الأحيان يحدث هذا غير ذي صلة حيث لن يتم اختبار معظم الناس، لذلك علينا فقط أن نفترض أن هناك خطرًا.

س: تشير جميع النصائح إلى أنه يجب عليك البقاء في المنزل لمدة سبعة أيام إذا كنت تعاني من أعراض، ولكن استمرت حياتي لفترة أطول، ما يقرب من أسبوعين، إلى متى أنا معدي؟

ج: كما تظهر حالة رئيس الوزراء بوريس جونسون كانت لديه أعراض خفيفة لأول مرة، وأثبت إصابته بفيروس كورونا التاجي في 27 مارس، قبل عشرة أيام من دخوله المستشفى، حيث يعاني بعض الأشخاص من أعراض Covid-19 لفترة أطول من الآخرين.

وتنصح الحكومة حاليًا بأن أولئك الذين لديهم درجة حرارة بعد 7 أيام يجب أن يستمروا في العزلة الذاتية حتى تعود إلى طبيعتها.

س: هل فيروس كورونا يعيش في الماء، وإذا كان الأمر كذلك ، فهل يمكن أن تلوث إمدادات المياه العامة؟

ج: سيكون جزيء الفيروس معديًا إذا كان سليماً، سواء كان في الماء أو على سطح

ومع ذلك، يتم معالجة إمدادات المياه العامة لدينا في المنازل في المملكة المتحدة بالكلور، وهو مطهر، لذلك من غير المحتمل للغاية تلوث الماء.