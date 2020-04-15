شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. ما هو اختبار ضغط العين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبار ضغط العين هو اختبار سريع وبسيط يتحقق من الضغط داخل عينيك، يمكن أن تساعد النتائج طبيبك في معرفة ما إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بالجلوكوما أو المياه الزرقاء، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبار ضغط العين، وفقاً لموقع "webmd".

والجلوكوما أو المياه الزرقاء هو مرض يتلف فيه عصب العين (العصب البصري) تدريجيًا بمرور الوقت ، مما يؤدي إلى فقدان الرؤية وغالبًا ما يرتبط هذا المرض بزيادة ضغط العين.

إن تحديد ضغط العين المرتفع ومحاولة خفضه هو الطريقة الوحيدة المعروفة لمنع العمى من الجلوكوما، لذا يمكن أن يساعد الفحص المبكر في حماية بصرك وإبطاء فقدان الرؤية.



ضغط العين

لماذا يطلب الطبيب اختبار ضغط العين؟

عينك مليئة بالسوائل المختلفة التي تحافظ على صحتها، يتم تصنيع سائل جديد باستمرار ويتم تصريف السوائل القديمة، ولكن عندما تتراكم السوائل يؤدي ذلك إلى ارتفاع الضغط داخل عينيك.

وفي بعض الأحيان ينجم الضغط عن إصابة في العين أو صدمة، بمجرد شفاء عينك، قد يعود كل شيء إلى طبيعته، ولكن عند بعض الناس لا يعمل تصريف سوائل العين كما يجب.

بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي الضغط العالي داخل العين إلى إتلاف العصب البصري الذي يرسل صورًا من عينيك إلى دماغك وإذا تركت دون علاج ، يمكن أن تسبب الجلوكوما.

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نظرًا لأن الجلوكوما لا يحتوي عادةً على أعراض، فإن فحوصات العين المنتظمة هي أفضل طريقة لاكتشافه.

نتائج اختبار ضغط العين

يختلف ضغط العين من شخص لآخر، عادة تكون ما بين 12-22 ملم زئبق "ملليمتر من الزئبق" يعاني معظم الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالجلوكوما من ارتفاع ضغط العين فوق 20 مم زئبق.

إذا كان ضغط العين مرتفعًا ولكن العصب البصري يبدو طبيعيًا، فقد يكون لديك ما يسمى "ارتفاع ضغط الدم في العين"، قد لا يكون لديك أي أعراض ، ولكن هذا قد يؤدي إلى الجلوكوما بمرور الوقت.

بعض الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم في العين لا ينتهي بهم الحال مع الجلوكوما.

و قياس ضغط العين ليس سوى جزء من فحص كامل للعين، تساعد هذه النتائج ، إلى جانب اختبارات الرؤية الأخرى ، طبيبك في الحصول على فكرة أفضل عن صحة عينك.

إذا أظهر الاختبار أن لديك ضغطًا مرتفعًا في عينيك، فقد يراقبك طبيبك عن كثب من خلال دخولك للاختبار المنتظم أو يمكنه تخفيف الضغط عن طريق قطرات العين.