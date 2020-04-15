شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسيف تحذر: 117 مليون طفل يواجهون خطر الإصابة بالحصبة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء من أن حوالي 117 مليون طفل في جميع أنحاء العالم معرضون لخطر الإصابة بالحصبة لأن عشرات البلدان تقلص برامج التطعيم الخاصة بهم في الوقت الذي تحارب فيه كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إن 24 دولة ، بما في ذلك العديد من البلدان التي تتعامل بالفعل مع تفشي الحصبة الكبيرة ، علقت استخدامات اللقاحات واسعة النطاق.

وقد توقفت برامج التطعيم في 13 دولة أخرى بسبب COVID-19.

وفي بيان مشترك ، قالت مبادرة الحصبة والحصبة الألمانية (M&RI) إنه من الضروري الاحتفاظ بقدرة التلقيح أثناء الوباء الحالي وبعده وأن أكثر من 117 مليون طفل ... يمكن أن يتأثروا بتعليق أنشطة التطعيم المقررة".

ويدعم M&RI الحاجة إلى حماية المجتمعات والعاملين الصحيين من COVID-19 من خلال فترة توقف للحملات الجماعية ، حيث تكون مخاطر المرض عالية.

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وتصيب الحصبة ، وهي مرض شديد العدوى ، حوالي 20 مليون شخص كل عام ، معظمهم دون سن الخامسة، وعلى الرغم من اللقاح الرخيص والمتوفر بسهولة ، فقد ارتفعت حالات الحصبة في السنوات الأخيرة ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ما وصفته منظمة الصحة العالمية "تردد اللقاح".

وفي عام 2018 ، تم تسجيل 140 ألف حالة وفاة بسبب الحصبة ، معظمها بين الأطفال والرضع ، وكان معظمها يمكن الوقاية منه ، مما يعني أن البلدان التي حدثت فيها لديها برنامج تطعيم.

ومن بين 24 دولة قامت بتعليق برامج لقاح الحصبة رسميًا لحماية العاملين الصحيين وإعطاء الأولوية لاستجابة كورونا- شهد العديد منها ارتفاعات مقلقة في حالات الحصبة في السنوات الأخيرة.

وعلى وجه الخصوص ، تكافح كل من بنغلاديش والبرازيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان ونيجيريا وأوكرانيا وكازاخستان تفشي الأوبئة.