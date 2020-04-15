شكرا لقرائتكم خبر عن لتقوية مناعتك ومحاربة كورونا.. تناول الزبادى وقلل من السكر وامتنع عن التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن العالم كله يتصارع مع المخاطر التي يشكلها فيروس كورونا للبشرية، فمن الضروري ممارسة أساليب النظافة الأساسية، ودمج طرق معينة لتعزيز نظام المناعة، يعتبر الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة، مثل أمراض القلب، والسكري، والسرطان، وارتفاع ضغط الدم، ومشاكل الجهاز التنفسي، وكذلك كبار السن أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروسات التاجية بسبب ضعف المناعة.



نصائح لتقوية جهاز المناعة

قال موقع "boldsky"، من الضروري تقوية جهاز المناعة لمكافحة خطر الفيروس، وعدم الانخراط في الأنشطة التي قد تزيد من ضعف مناعتك..

تعرف على أهم طرق تعزيز نظام مناعتك لمحاربة فيروس كورونا.. 1. اتباع نظام غذائي صحي..

يلعب الطعام الذي تتناوله كجزء من نظامك الغذائي اليومي دورًا رئيسيًا في تحديد صحتك العامة، تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا يشمل أطعمة مثل الفلفل، والمشروم، والخضروات الورقية الخضراء، والفواكه، والأسماك، والمكسرات، والتوابل للمساعدة على تقوية جسمك ضد الالتهابات لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول وجبات منخفضة الكربوهيدرات سيساعد على التحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم .

2. ممارسة التمارين يوميًا..

من المهم ممارسة النشاط البدني لبناء المناعة، وتحسين التمثيل الغذائي، والحفاظ على عقلك وجسمك، جرب ممارسة التمارين الخفيفة التى يمكن إجراؤها فى المنزل أثناء الحظر، مثل تخطي الحبال والسباحة ورفع الأثقال لمدة 30 إلى 45 دقيقة باستخدام الموارد المتاحة.

3.شرب الكثير من الماء ..

ترطيب الجسم مهم للمساعدة في طرد السموم من الجسم وزيادة مناعتك، يؤدي الجفاف إلى انخفاض مناعة الجسم، لأنه يقلل من الحجم الكلي للدم والسوائل اللمفاوية اللازمة لاستجابة الجهاز المناعي الصحية، لذا، اشرب ما يصل إلى 8-10 أكواب من الماء أو يمكنك البحث عن بدائل صحية مثل عصائر الفاكهة، وعصائر الخضار، وماء جوز الهند.

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4. ممارسة التأمل..

إن التركيز المفرط، أو القلق بشأن الوضع المستمر، يمكن أن يكون له تأثير سلبي على صحتك، يمكن أن يؤدي الإفراط في الضغط إلى إطلاق هرمون الإجهاد الكورتيزول، مما يضعف استجابة مناعة جسمك لمكافحة العدوى، لذا، إذا كنت متوترًا أو قلقًا، مارس التأمل.

5. الحفاظ على وزن صحي..

يمكن أن يؤدي الوزن الزائد إلى قلب نظام الدفاع الطبيعي للجسم ضدك، ويؤدي إلى أمراض مزمنة مرتبطة بزيادة الوزن والسمنة، لذا، حافظ على وزن صحي من أجل تعزيز جهازك المناعي.



الامتناع عن التدخين

6. تجنب التدخين..

يعد اتباع عادات نمط الحياة غير الصحية مثل التدخين، ستضعف مناعتك، حيث يقلل التدخين من قدرة الرئة، ويدمر الخلايا السليمة التي تبطن الجهاز التنفسي، وتساعد هذه الخلايا على محاربة الفيروسات التي تدخل عبر الأنف.



قلل السكر

7. الحد من تناول السكر..

قلل من تناول الكربوهيدرات المكررة، لأنها تحتوي على السكريات المضافة التي قد تساهم في السمنة و زيادة الوزن، كما أنه سيزيد الالتهاب وخطر الحالات الصحية المزمنة الأخرى مثل مرض السكري وأمراض القلب.



تناول الزبادى

8. تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك..

الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي، ومخلل الكرنب غنية بالبكتيريا المفيدة، والتي عند الاستهلاك ستحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وبالتالي تعزيز جهاز المناعة لمكافحة فيروس كورونا..