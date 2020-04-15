تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فاهيتا دجاج

المقادير

- صدر الدجاج : 8 صدور (مقطع إلى شرائح)

- البصل : 3 حبات (شرائح)

- فليفلة ملونة : 3 حبات (مقطعة)

- الفلفل الأحمر الحار : رشّة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- الزيت : حسب الحاجة

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- سكر : ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

الطريقة:

في وعاء متوسط الحجم، ضعي البصل، الثوم، الفليفلة الملون، السكر.

اسكبي عصير الليمون الحامض ثم نكهي بالملح، الفلفل الحار، الفلفل الأسود.

زيدي الدجاج المقطع، اخلطي المكونات حتى تتجانس ثم غطي القدر وأدخليه إلى الثلاجة لحوالي ساعتين.

سخني الزيت في مقلاة عميقة على النار، أضيفي خليط الدجاج ثم قلبي المكونات حتى يتغير لونها.

اتركي الخليط على النار حتى ينضج جيداً ثم أبعديه عن النار.

وزعي خليط الفاهيتا في طبق ثم قدميه ساخناً.

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