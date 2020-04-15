تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج على الطريقة الفرنسية

المقادير

- للصلصة :

زيت دوار الشمس : 2 ملعقة كبيرة

الفليفلة الصفراء : 1 حبة (مُقطَّعة إلى مكعبات)

بندورة : نصف كوب (مقطّعة إلى أصابع سميكة)

الثوم : 3 فصوص (مهروس)

الكراث : 3 حبات (مفروم)

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

أعشاب : ملعقة كبيرة (بروفانس / متوافرة في قسم المنتجات المستوردة بالسوبرماركت)

مرق دجاج : كوب

- للدجاج :

صدر الدجاج : 1 صدر

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : حسب الرغبة

طحين : ملعقة كبيرة

البطاطس : 1 حبة (صغيرة الحجم / كاملة)

الزبدة : حسب الرغبة

الزيتون : 5 حبات (طازج)

الزعتر : حسب الرغبة (أوراق)

- للتزيين :

لوز : فنجان (شرائح)

بقدونس : فنجان (مفروم)

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- للتقديم :

الخبز الإفرنجي : ربع رغيف

الزبدة : 2 ملعقة صغيرة

ملح : حسب الرغبة

الطريقة:

لإعداد الصلصة: يُصبُّ زيت دوار الشمس في مقلاة عميقة، ويُقلى الفلفل الأصفر فيها، مع التقليب، حتَّى يذبل قليلًا. ثمَّ، يُضاف كلٌّ من البندورة، والثوم، والكرَّاث، والزيتون، والأعشاب. ويُسكب مرق الدجاج وزيت الزيتون. تُترك الصلصة على حرارة متوسِّطة حتَّى تغلي، ثمَّ تخفض الحرارة، مع إيداع مُكوِّنات القدر تغلي مُجدَّدًا، حتَّى يتقلَّص حجم الصلصة قليلًا.

للدجاج: يُتبَّل الدجاج بالملح والفلفل، ويُضاف الطحين على الجلد؛ بغية الحصول على قوام مقرمش. يُحمَّر الدجاج في مقلاة تحتوي على زيت دوار الشمس.

تُسلق حبة البطاطس الصغيرة، وعندما تصبح ليّنة، تُضاف إلى مقلاة، مع القليل من الزبدة.

يُوضع الدجاج المقلي في صينيَّة، مع البطاطس والزيتون وأوراق الزعتر، ويُحمَّر في الفرن الساخن.

يُقطّع الرغيف الفرنسي إلى نصفين، فيُشوى في الفرن مع القليل من الزبدة والملح، وذلك لدقيقة.

يُحمّص اللوز قليلًا في المقلاة.

طريقة التقديم: تُسكب الصلصة في أسفل طبق التقديم، ثمَّ يُضاف الدجاج والبطاطس، وحولهما البقدونس واللوز المحمّص. يُقدَّم الطبق، مع الخبز المحمَّص.

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