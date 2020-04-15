تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كبسة السمك

المقادير

- أرز بسمتي : 4 اكواب

- الهامور : كيلو (سمك الهامور)

- الكمون : ملعقة كبيرة

- الكزبرة : ملعقة كبيرة

- بابريكا : ملعقة كبيرة

- الكركم : ملعقة كبيرة

- بهار السمك : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- هيل : ملعقة كبيرة (ناعم)

- زيت الذرة : كوب

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (مفروم)

- الفلفل الأحمر : 2 قرن (مفروم)

- الفلفل الأخضر : 2 قرن (مفروم)

- طماطم : 2 حبة (كبيرة الحجم / مفرومة)

الطريقة:

1. اغسلي الأرز وانقعيه في الماء لمدة ١٥ دقيقة.

2. في طبق ضعي البهارات وقلبيها جيدا لتختلط مع بعضها.

3. انثري بعض البهارات على السمك.

4. سخني بعض الزيت في قدر واسع، أضيفي السمك واتركيه لبضع دقائق ليصبح ذهبي اللون ثم اقلبيه على الجانب الآخر واتركيه ليصبح ذهبي اللون. أخرجي السمك من القدر واتركيه جانبا.

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5. في القدر أضيفي بقية الزيت ثم أضيفي البصل، الثوم والزنجبيل، الفلفل وقلبي لبضع دقائق ليكتسب لونا شهيا.

6. أضيفي الطماطم، و ٥ كوب من الماء، دعي الماء على نار قوية ليغلي ثم أضيفي الأرز وقلبيه بهدوء، خففي النار واتركيه لبضع دقائق ليتشرب الماء قليلا.

7. ضعي قطع السمك على سطح الأرز، غطي القدر واتركيه على نار هادئة لحوالي نصف ساعة لينضج الأرز تماما.

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