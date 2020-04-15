تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالطماطم المجففة

المقادير

- سباغتي : عبوة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم ناعم)

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- طماطم : نصف كوب (مجففة بالزيت ومفرومة)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الماء : ربع كوب (ماء سلق المكرونة)

- جبن البارميزان : ربع كوب (مبشور)

الطريقة:

اسلقي السباجيتي بحسب التعليمات على العبوة واغسليها بماء بارد وصفيها واتركيها جانباً.

سخني الزبدة في مقلاة واسعة على نار متوسطة.

أضيفي البصل وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يطرى.

أضيفي معجون الطماطم والطماطم المجففة وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي الملح والفلفل الأسود وماء سلق المكرونة واتركي المزيج على النار المتوسطة لمدة 10 دقائق حتى تتسبك الصلصة.

اسكبي السباجيتي في طبق التقديم ووزعي الصلصة فوقها وجبن البارميزان وقدميها ساخنة.

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