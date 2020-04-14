ما هي بدائل طحين القمح بعد انقطاعه في عدة دول؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبح الطحين واحداً من أكثر المنتجات نفاداً عن رفوف السوبر ماركت مع ازدياد الطلب عليه بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي جعل العديد من الأسر تلجأ إلى استخدامه في الكثير من الأطعمة.

وبحسب المحللين الاستهلاكيين فإن مبيعات الطحين ارتفعت بنسبة 92٪ في الأسابيع الأربع الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

لذلك سنستعرض في السطور القادمة أنواعا بديلة لطحين القمح:

طحين الأرز البني

يعتبر طحين الأرز البني الأكثر شبهاً بالطحين التقليدي، فهو خفيف النكهة ويمكنكِ استخدامه بسهولة في جميع أنواع العجائن وخاصة للخبز والمعجنات والكعك.

طحين اللوز

يعتبر طحين اللوز من أنواع الطحين التي يمكنكِ شراؤه أو صنعه بالمنزل عن طريق طحن اللوز، لكن لا يكون ذا ملمس ناعم كملمس الطحين التقليدي، ويستخدم عادةً في مخبوزات الكعك أو البراونيز أو لتغليف قطع السمك أو الدجاج.

طحين الحمص

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يعد طحين الحمص من أنواع الطحين الأقل شهرة في العالم، وذلك بسبب ملوحة طعمه، إلا أنه مفيد جداً لأنه بالبروتين والألياف وقليل من السعرات الحرارية، ويمكنكِ استخدامه في بعض المنتجات مثل الخبز والفطائر والكعك والمقرمشات.

طحين الذرة

يمكنكِ استخدام طحين الذرة كبديل لطحين القمح عند صنع الصلصات مثل صلصات الجبن أو الصلصات البيضاء، أو لصنع بسكويت الذرة.

طحين الكينوا

يعتبر طحين الكينوا خياراً رائعاً لأولئك الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً، وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من البروتين، ويمكنكِ طحن الكينوا واستخدامها في الكعك والفطائر والخبز، ويعتبر سهل الاستخدام نسبيًا.

طحين جوز الهند

يعد طحين جوز الهند الأكثر صعوبة في الاستخدام، وذلك بسبب امتصاصه للرطوبة، كما أنه غني بالدهون المشبعة، لذلك يعتبر خياراً سيئاً لصحة القلب، إلا أنه يمتاز بالطعم الحلو، لذلك يستخدم إما لتغليف الأسماك أو لصنع الفطائر.

طحين الشوفان

طحين الشوفان يعتبر من أنواع الطحين الجيدة ورخيصة، ويمتاز بأنه خالٍ من الغلوتين، كما يمكنكِ تصنيعه في المنزل عن طريق طحن الشوفان إما ناعما أو متوسطا، كما أن هذه الطريقة ستجعله أرخص بكثير.