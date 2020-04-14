حضري أفضل خلطة للبشرة في الحجر تستخدمها نجمات بوليوود

العناية بالبشرة هي أكثر الأمور التي يمكن للمرأة الاستثمار فيها خلال الحجر المنزلي، لذلك لا تدعي الوقت يذهب هدراً بل استفيدي منه لتحضير أفضل الخلطات الطبيعية المفيدة لبشرتك. وفي هذا المقال، سنعرفك الى أفضل خلطة طبيعية للبشرة، استوحيناها من نجمات بوليوود، فلا تترددي في تجربتها خلال الحجر المنزلي.



خلطة مشهورة جداً بين النجمات الهنديات

تتساءل نساء كثيرات حول نقاء وجمال بشرة النجمات الهنديات، مثل آيشواريا راي Aishwarya Rai، وبريانكا شوبرا Priyanka Chopra، وكارينا كابور Kareena Kapoor، وغيرهن... فالسر وراء ذلك هو مواظبتهن على خلطة طبيعية ورثنها من جداتهن، وهي غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمكونات التي تمد بالبشرة بحاجاتها الضرورية التي تحافظ على شبابها ونضارتها وإشراقتها.

مكونات الخلطة

3 ملاعق كبيرة من اللبن الزبادي.

3 ملاعق كبيرة من الأرز المسلوق.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير والتطبيق

اهرسي الأرز المسلوق جيداً. من ثم، أضيفي إليه تدريجياً كلاً من اللبن والعسل. حركي المكونات جيداً الى أن تحصلي على خليط متجانس. طبقي الخليط على بشرة وجهك وجهك واحرصي على الابتعاد عن منطقة حول العينين. اتركي الخليط على وجهك مدة 20 دقيقة. بعدها، نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالمياه الباردة.

طبقي هذه الوصفة مرة يومياً لمدة أسبوع.

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فوائدها

ترطيب البشرة هو أحد العوامل الرئيسية التي تحافظ على شباب البشرة، بالتالي فإن العسل الموجود في هذه الوصفة يعمل على ترطيب البشرة في الأعماق، مما يمنع إصابتها بالترهلات، ويؤخر ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما يساعد في معالجة البثور وحب الشوائب، مما يمنح البشرة النعومة والنضارة. أما اللبن فمعروف عنه أنه غني بالفيتامينات الضرورية المغذية للبشرة، والتي تؤخر ظهور علامات التقدم في السن عليها، لا سيما الخطوط الدقيقة، كما يعمل على التخلص من خلايا الجلد الميت وترطيب البشرة وإزالة الهالات السوداء وعيوب البشرة الأخرى. بدوره، يؤدي الأرز دوراً كبيراً في تعزيز مرونة الجلد وتجديد شباب البشرة، نظراً الى احتوائه على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، فيما تعمل المركبات الفينولية الموجودة فيه كمضاد للالتهابات الجلدية مثل تهيج البشرة واحمرارها، إضافة الى أنه يكافح الجذور الحرة التي تسرّع في ظهور التجاعيد والترهلات على البشرة.

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