ارتفاع ضحايا فيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى أكثر من 12 ألف

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد اليوم، في بريطانيا إلى أكثر من 12 ألف حالة بعد تسجيل 778 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها تأكيد 93,873 إصابة بالمرض ضمن 382,650 فحصاً طبياً أجري خلال الفترة الماضية.

وسجلت إنجلترا أكبر معدلات وفيات ذات علاقة بالمرض مقارنة بباقي مقاطعات المملكة المتحدة، حيث بلغ عدد الوفيات هناك 11005 حالات فيما سجلت أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية 615 و 403 و 134 حالة وفاة على التريتب.

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