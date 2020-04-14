الجزائر تعلن تسجيل 87 إصابة و13 وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

أعلن الناطق الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة مستجدات وباء فيروس كورونا، جمال فورار اليوم، عن تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الاجمالي للإصابات إلى 2070.

وأضاف المصدر أنه تم تسجيل 13 وفاة جديدة، خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بكورونا إلى 326 وفاة، كما بلغ عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء 691 شخصاً، إضافة إلى وجود 2890 حالة تخضع للعلاج بدواء كلوروكين.

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