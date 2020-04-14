سجلت فرنسا اليوم أعلى حصيلة يومية للوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ، بواقع 762 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبحسب المديرية العامة للصحة ، ارتفع العدد الإجمالي إلى 15792 حالة منذ تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، من بينهم 5470 حالة في دور رعاية المسنين ومراكز الرعاية الصحية.
قد يهمك ايضا:
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 1400 إصابة مؤكدة
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في السودان إلى 32 حالة
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تسجل 762 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.