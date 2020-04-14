فرنسا تسجل 762 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت فرنسا اليوم أعلى حصيلة يومية للوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ، بواقع 762 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب المديرية العامة للصحة ، ارتفع العدد الإجمالي إلى 15792 حالة منذ تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، من بينهم 5470 حالة في دور رعاية المسنين ومراكز الرعاية الصحية.

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