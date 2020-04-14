ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أفريقيا إلى 15 ألفاً و 249 حالة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أفريقيا من 14528 حالة إلى 15 ألفاً و 249 حالة وكذلك ارتفاع عدد الوفيات من 788 إلى 816 حالة .
وأفادت بيانات المركز الأفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، ومقره العاصمة الأثيوبية أديس أبابا اليوم، أن هذه الحصيلة جاءت إثر تسجيل نحو 750 إصابة جديدة، و28 حالة وفاة في الساعات الـ 24 الماضية في عموم القارة الأفريقية.
وتصدرت جنوب أفریقیا قائمة بلدان القارة بعدد الإصابات التي بلغت 2272 ، تلتھا مصر بتسجیلھا 2190 حالة، ثم الجزائر بـ1914.
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