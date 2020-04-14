ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في السودان إلى 32 حالة

أعلنت السودان اليوم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة شخص واحد. وأكدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل حتى الآن إلى 32 حالة وعدد الوفيات خمس. قد يهمك ايضا: المغرب تعلن تسجيل 125 حالة جديدة بفيروس كورونا تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

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