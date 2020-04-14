ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 1400 إصابة مؤكدة

بغداد - لايف ستايل
ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق إلى 1400 إصابة، بعد تسجيل 22 إصابة جديدة مؤكدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، توزعت على محافظات بغداد والبصرة والسليمانية وواسط وكركوك وبابل والديوانية.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أنحاء البلاد، ما أبقى إجمالي عدد الوفيات على 78 حالة، فيما سجلت 49 حالة شفاء تام جديدة، ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 766 حالة.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنها بدأت بتطبيق علاج "بلازما النقاهة" على المرضى المصابين بفيروس كورونا، بعد دراسة الموضوع مع اللجان الفنية لمدة تزيد على الشهر، منوهة بأنها ستراقب جميع الحالات بدقة وعلمية.
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