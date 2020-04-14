المغرب تعلن تسجيل 125 حالة جديدة بفيروس كورونا

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في المغرب إلى 1888 مصابًا، بعد أن سجلت منظومة الرصد الوبائي 125 حالة جديدة، فيما ظل عدد الوفيات مستقراً عند 126 حالة.

وقالت وزارة الصحة المغربية :" إن الحالات التي تماثلت للشفاء وصل عددها إلى 217 حالة، وأن 5130 شخصًا لايزالون تحت المراقبة للاشتباه في مخالطتهم مصابين".

وأشارت الوزارة إلى أن مدينة الدار البيضاء لاتزال تسجل أعلى نسبة من الإصابات، تأتي بعدها مدينة مراكش ثم فاس والرباط.

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