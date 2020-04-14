تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 397 إصابة. وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، تعافي 20 حالة مصابة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 235 حالة. قد يهمك ايضا: ارتفاع الإصابات في السودان بفيروس كورونا إلى 15 حالة باكستان تعلن تسجيل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 3864

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