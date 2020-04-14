داهمت قوات الأمن المصرية، مساء الثلاثاء، خلية إرهابية في منطقة الأميرية شرقي القاهرة، ونجحت في تصفية عناصرها، قبل استشهاد ضابط أثناء تبادل إطلاق النار.

وقالت المصادر ووسائل إعلام محلية إن المداهمة تمت بعد ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني عن اختباء مجموعة إرهابية بإحدى الشقق، واتخاذها وكرا لتخزين الأسلحة.



وأوضحت المصادر لـ"العين الإخبارية" أن عناصر الخلية (5 أفراد) تبادلوا إطلاق النار مع الشرطة، ما أسفر عن استشهاد المقدم محمد فوزى الحوفى بالأمن الوطني خلال المداهمة.

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وتابعت أنه جار تمشيط المنطقة للتأكد تأمينها، وعدم وجود عناصر فارة من الخلية.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها قنوات محلية لحظة تبادل إطلاق النار بالمنطقة.



كما أظهرت مناشدة قوات الأمن سكان المنطقة، عبر مكبرات صوت، بعدم الاقتراب من النوافذ أو الشرفات حرصا على سلامتهم.