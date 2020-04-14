قال مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي، الثلاثاء، إن بلاده مستمرة مع شركائها في المنطقة لردع السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار.

بدوره، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن القوات الأمريكية جاهزة على أعلى مستوى لردع أي طرف يحاول استغلال الظروف الحالية للقيام بأعمال عدائية.

وفيما يخص تفشي جائحة كورونا داخل الولايات المتحدة، أوضح إسبر أنه تم الدفع بأكثر من 50 ألف جندي للمساعدة في عمليات مكافحة تفشي الفيروس.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي خلال اجتماع مشترك مع رئيس هئية الأركان، أنه تم نشر أكثر من 4 آلاف فرد من الطواقم الطبية للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا في أنحاء البلاد.