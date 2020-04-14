أطفال غزة يواجهون "كورونا" بالقراءة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعاني مخيم دير البلح الواقع بوسط قطاع غزة كغيره من مناطق العالم من تفشي فيروس كورونا الذي حبس الصغار والكبار في حجر منزلي. ارتفاع إصابات كورونا في فلسطين إلى 310

وبسبب كورونا أصبح ملايين الأطفال خارج المدارس حتى إشعار آخر، وبعدما صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "جائحة" في 11 مارس/آذار 2020 فإن العودة إلى المدارس وعودة الحياة الطبيعية داخل البيوت ربما ستتأجلان قليلا. فلسطينية تحارب كورونا بالريشة والألوان ولوحات رمضان ومن هنا خرجت فكرة لدى مجموعة من الشباب وأطلقوا عليها اسم "بسكليت ولنا حياة"، وهي عبارة عن مكتبة متنقلة تجوب المخيم بها مجموعة من الكتب والقَصص تتم إعارتها للأطفال ثم تُجمع مرة أخرى.

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