أطباء يطلبون معالجة مرضى كوفيد-19 بـ "أدوية الإعدام" !

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بَعَثَ أطباء من كافة أنحاء الولايات المتحدة بخطاب مفتوح إلى حكام الولايات التي يُسمَح فيها بتطبيق عقوبة الإعدام لمطالبتهم بالإفراج عن بعض الأدوية التي تستخدم في الحقن المميت لعلاج مرضى كوفيد-19.

وبينما تختلف طرق الاستخدام، فإن هذه الأدوية التي تستخدم في الحقن المميتة تشمل 4 أصناف مدرجة على أنها ناقصة من قبل الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي، هي: الفنتانيل، ميدازولام، بروميد فيكورونيوم وبروميد روكورونيوم. وأوضح الأطباء في خطابهم أن دوائي الفنتانيل وميدازولام يستخدمان في تخدير مرضى كوفيد-19 الذين يعتمدون على أجهزة التنفس الميكانيكية، بينما يستخدم الدواءان الآخران في وحدات العناية المركزة مع أجهزة التنفس والتنبيب (إدخال أنبوب بلاستيكي إلى داخل القصبة الهوائية).

وتشير تقارير إلى أن 25 ولاية أمريكية لا تزال تسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام، إلى جانب 3 ولايات أخرى أوقفت عمليات الإعدام بموجب تعليق مفروض من قبل الحاكم. وورد في الخطاب أيضا "يمكن لمخزون الأدوية الموجود لديكم أن يساعد في انقاذ حياة مئات الأشخاص، حتى وإن كان ذلك العدد الذي سيتم انقاذه يشكل جزءا صغيرا من إجمالي الوفيات المتوقعة، فهذا توجيه أخلاقي محوري يبين مدى اهتمام الطب بحياة الناس والحرص على إنقاذها. فمن سيتم إنقاذهم قد يكونون زملاء، أصدقاء، أحباء أو ربما تكون أنت نفسك".

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وتُبين السجلات العامة أن فلوريدا، نيفادا وتينيسي يوجد لديها كميات متفاوتة من بروميد روكورونيوم، الفنتانيل وبروميد فيكورونيوم، على الترتيب، وهي الكميات التي يرى الأطباء أنها من الممكن أن تستخدم في معالجة 137 مريضا من المصابين ب "كوفيد-19". كما تحدثت السجلات عن امتلاك ألاباما وأكلاهوما لتلك الأدوية، لكن من دون الكشف عن أي تفاصيل عنها.

ونوهت التقارير كذلك إلى أن هذا الخطاب الذي تم إرساله قد تم التوقيع عليه من جانب الأطباء جويل زيفوت، جوشوا شرفشتاين، براشانت ياداف، كينيث غودمان، دونالد داونينج، روبري جريفينغر وليونيداس جورج كونياريس من الأقسام الطبية بجميع أنحاء البلاد، بما في ذلك جونز هوبكنز وهارفارد. وقد نوه الأطباء في نفس الوقت إلى أن طلبهم المدرج في الخطاب ليس مقدما من المؤسسات المرموقة التي يعملون بها، وإنما مقدم من جانبهم كأفراد.