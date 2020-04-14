الدورة الشهرية بعد الزواج.. كيف تتأثر؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يقدر متوسط مدة الدورة الشهرية للمرأة بـ 28 يوما، لكنها قد تتفاوت بمقدار عدة أيام، وعادة ما يتم احتسابها من اليوم الأول للدورة الشهرية حتى بداية الدورة التالية.

وتعتبر دورتك غير منتظمة إذا قلت الدورة عن 24 يوما أو إذا زادت عن 38 يوما، أو إذا تفاوتت الدورة من شهر لشهر بأكثر من 20 يوما. وتشير بعض البحوث إلى أن الزواج قد يؤثر على الدورة الشهرية للمرأة ويزيد من بعض أعراض الحيض، مثل التقلصات والصداع.

ونستعرض فيما يلي أبرز 5 أسباب قد تقف وراء عدم انتظام الدورة الشهرية بعد الزواج:

الضغط العصبي

كشفت بعض الدراسات عن أن الإجهاد العاطفي يغير الهرمونات التي تنظم الدورة الشهرية بشكل مؤقت.

تغير الروتين

ثبت أن الاضطرابات التي تطرأ على نظام روتينك اليومي من الممكن أن تؤثر على دورتك الشهرية، فضلا عن أن الزواج غالبا ما ينطوي على عديد التغييرات التي تطرأ على روتينك اليومي، بما يؤثر في الأخيرة على الدورة الشهرية.

تغيرات الوزن

ثبت أن الزواج قد يزيد من خطر زيادة الوزن، وتشير الدراسات والأبحاث المختلفة إلى أن النساء أكثر قابلية لزيادة الوزن بعد الزواج مقارنة بالرجال.

تحديد النسل

يمكن أن يؤدي استمرار أو وقف تحديد النسل الهرموني إلى عدم انتظام الدورة.

الحمل

يمكن أن يتسبب الحمل في عدم مجيء الدورة، وتفويت موعدها، لكن في بداية الحمل، قد تحدث بعض المشكلات، مثل التنقيط ونزف الانغراس، الذي يشبه الدورة الخفيفة.

أسباب أخرى لعدم انتظام الدورة الشهرية: هناك العديد من الأسباب الأخرى التي قد تتسبب في عدم انتظام الدورة الشهرية، ولا ترتبط بالزواج، لكنها قد تؤثر على أي امرأة، ومنها:

- فترة ما قبل انقطاع الطمث

- متلازمة تكيس المبايض

- الانتباذ البطاني الرحمي

- مشكلات الغدة الدرقية

- الأورام الليفية

- مرض التهاب الحوض

- تناول بعض الأدوية

Advertisements

متى يجب زيارة الطبيب للحصول على المساعدة:

- تفويت أكثر من 3 دورات متتالية مع عدم وجود حمل.

- تحول الدورة لتصبح غير منتظمة على نحو مفاجئ بعدما كانت منتظمة على الدوام.

- حين تقل فترة الدورة عن 21 يوما أو تزيد عن 35 يوما.

- استمرار الدورة مدة أطول من أسبوع.

- امتلاء السدادة القطنية أو الفوطة الصحية بدم الدورة كل ساعة أو ساعتين لعدة ساعات متتالية.

- حين تصاحب الدورة آلام بالغة الشدة.

- حين تحدث حمى أو يحدث نزف بشكل غير طبيعي خلال فترة الدورة.

- حين يحدث تنقيط بين الدورات.

كيف يمكنك معالجة مشكلة عدم انتظام الدورة في المنزل ؟

- وضع روتين منتظم والالتزام به.

- اتباع نظام غذائي متوازن.

- الانتظام في ممارسة التمرينات الرياضية للتمتع بوزن صحي.

- السيطرة على التوتر والضغط العصبي والحد منه.

- الالتزام بوسائل منع الحمل وفق ما هو منصوص عليه.

ما هي علاجات مشكلة عدم انتظام الدورة الشهرية؟

- العلاج باستخدام الهرمونات، كما الاستروجين أو البروجيستين.

- الميتفورمين لعلاج متلازمة تكيس المبايض ومقاومة الأنسولين.

- أدوية الغدة الدرقية.

- الخضوع لجراحة بغية إزالة الأورام الليفية.

- تغيير آليات تحديد النسل الهرموني لو كانت تسبب عدم انتظام بمواعيد الدورة الشهرية.