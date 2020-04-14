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شكرا لقرائتكم خبر عن ناسا تنشر صورة لـ«تنيناً ضخما» على سطح المريخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت وكالة ناسا، عن صورة رائعة لما يشبه «تنين منحوت» على سطح المريخ، التُقطت بواسطة كاميرا جامعة «أريزونا» HiRISE، المتصلة بمركبة استكشاف المريخ، (Mars Reconnaissance) التي جمعت معلومات قيّمة من الكوكب الأحمر منذ عام 2006. ونشر الحساب الرسمي لـ HiRISE على «تويتر» الصورة، وكتب: «لقد أنشأنا هذه الصورة من مواد ممتلئة خفيفة اللون في جنوب غرب Melas Chasma، لأنها من هذا المنظور تشبه تنينا صينيا أسطوريا».
وشوهد المنظر الرائع من قبل العلماء لأول مرة في عام 2007، ولكن مخطط شكل التنين لم يكن واضحا على الفور حتى تم تدوير الصورة، التي القسم البرتقالي من اللقطة.
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