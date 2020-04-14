كيفية الاعتناء ببشرتك خلال فترة العزل المنزلي بسبب كورونا

تدرك النساء اللاتي يحرصن على الاعتناء ببشرتهن مدى أهمية المداومة على استخدام علاجات الوجه لمواصلة الحفاظ على نضارة وحيوية البشرة لديهن، لكن مع بدء إغلاق كثير من مراكز التجميل والعناية الشخصية في دول عدة حول العالم نتيجة لاستمرار تفشي وباء كورونا، ربما بدأت تتساءل بعض السيدات عن أفضل الطرق التي يمكنهن الاستعانة بها للحفاظ على حيوية بشرتهن وهن في العزل المنزلي.

ونستعرض فيما يلي بعض نصائح الخبراء لضمان الاعتناء بالبشرة على أفضل ما يكون:

إلغاء أي مواعيد أو حجوزات سابقة في مراكز العناية الشخصية

ويمكنك بدلا من ذلك تخصيص ساعة من وقتك خلال اليوم للاعتناء ببشرتك بنفسك، فلا داعي للمخاطرة والتعامل عن قرب مع أي شخص، وبخاصة خبراء التجميل الذين يقفون على مسافة قريبة جدا من العميلات، بما يجعل من مسألة التباعد الاجتماعي مسألة مستحيلة، مهما كانت تدابير وإجراءات النظافة الشخصية المتزايدة المتخذة من قبل تلك المراكز.

محاولة الحفاظ على روتينك اليومي الاعتيادي

فلا داعي للكسل أو التراخي خلال فترة العزل المنزلي من ناحية الاهتمام بتطبيق روتين العناية بالشعر والماكياج، بل ينصح بمحاولة الحفاظ عليه قدر المستطاع لضمان حيوية البشرة دائما، وحمايتها من مشاكل التشقق، الجفاف وغيرها من الأمور التي تؤثر على توهجها.

تجربة بعض العلاجات المنزلية

والتي يمكن أن تفيد بشكل كبير في تحسين جودة البشرة خلال فترة التواجد بالمنزل، وينصح الخبراء بإمكانية اتباع العلاج المنزلي مرة واحدة على الأقل كل أسبوع، حيث سيعمل ذلك على تخفيف احتقان المسام، تحسين الدورة الدموية، إزالة خلايا الجلد الميتة الزائدة ودعم البشرة بمجموعة من المغذيات المفيدة مثل الفيتامينات، البروتينات، المعادن وكذلك مضادات الأكسدة.

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عدم الاندهاش من اكتشاف بعض التشققات في البشرة

حيث يجب معرفة أن الضغوط العصبية ربما تتسبب في تهيئة الأجواء لظهور تلك التشققات ومشاكل حب الشباب. وفي تلك الحالة ينصح بعدم لمس الوجه، الحصول على قسط كافٍ من النوم، الإكثار من شرب المياه، تناول متممات البروبيوتيك الغذائية، اتباع حمية غذائية صحية، الإكثار من تناول الخضروات المورقة وأخيرا الحفاظ على ترطيب البشرة.

الاستعانة بالنصائح من خلال جلسات الاستشارة الافتراضية

والتي يقدمها بعض خبراء التجميل عبر الإنترنت، حيث يمكنك الاستفادة من إرشاداتهم في فترة العزل المنزلي.

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