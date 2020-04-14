شاب يطلب يد حبيبته بطريقة جنونية بسبب فيروس"كورونا"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يتقدم لخطبة فتاة بطريقة مبتكرة في زمن تفشي فيروس كورونا المستجد،ويظهر الشاب في الفيديو وهو يرتدي بدلة واقية وكمامة، ويقفز داخل شرفة منزل الفتاة طالبا يدها للزواج. ووافقت الفتاة على طلب الزواج من الشاب، في ظل تخوف الكثيرين من المناسبات الاجتماعية في الوقت الحالي وتأجيلها خوفا من الفيروس. وظهر في المقطع العديد من الأشخاص وهم يلتقطون الصور والفيديوهات للشاب، في دلالة على إعجابهم بالفكرة الجنونية.
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