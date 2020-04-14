كيفية إزالة طلاء أظافر الجيل في المنزل

إن كنتِ تودين التوقف عن استخدام طلاء الأظافر العادي وتجربة طلاء الأظافر الجيل الذي يمكن أن يبقى على وضعيته لمدة تصل لـ 3 أسابيع، فلا داعي للتردد أو الخوف عما يقال عن أن هذا الطلاء قد يكون متعبا عند إزالته من على الأظافر.

ونستعرض معك فيما يلي أبرز 3 طرق يمكن أن تساعدك على إزالته في المنزل:

شراء برطمان لأي من منتجات إزالة الجيل من إحدى الصيدليات القريبة منك

وهناك بالفعل كثير من المنتجات والخيارات التي يمكنك تجربة أي منها عند شرائها والذهاب بها للمنزل لاكتشاف طريقة استخدامها وكيفية الاستفادة منها على أفضل ما يكون. كما أن هناك منتجا معروفا عبارة عن قطعة أسفنجية مبللة بالأسيتون في برطمان، وتشير التعليمات إلى وضع الأصبع في البرطمان ومن ثم لفه، حيث تساعد تلك الحركة على إزالة الطلاء بسهولة شرط الاستمرار في لف البرطمان مع تثبيت الإصبع بالداخل.

استخدام أغطية من رقائق الألمونيوم

كل ما تحتاجينه هنا في تلك الطريقة هو ورق ألمونيوم، مبرد أظافر، كرات من القطن ومزيل طلاء أظافر من الأسيتون، وتعتمد تلك الطريقة على خطوات غاية في السهولة، وهي طريقة تشبه الطريقة التي يتبعها الخبراء في الصالونات المتخصصة.

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وتنطوي تلك العملية على تلميع الأظافر أولا باستخدام مبرد أظافر بغرض إزالة الطبقة اللامعة لطلاء الجيل، ثم نقع كرة من القطن في الأسيتون حتى تتشبع، ومن ثم وضعها أعلى الظافر، ومن ثم تغليفه بمربع صغير من رقائق الألمونيوم لضمان تثبيت الكرة القطنية في مكانها، مع تكرار ذلك مع كل الأصابع، والإبقاء على تلك الوضعية لمدة 10 دقائق، ثم إزالة رقائق الألمونيوم واستخدام الكرات القطنية في مسح وإزالة أي طلاء متبقٍ على الأظافر.

التسخين المزدوج

وهي طريقة تنطوي على إناءين، مياه ساخنة، مبرد أظافر، مزيل طلاء أظافر أسيتون وأداة تنظيف. وتبدأ الطريقة بتلميع الأظافر أولا باستخدام مبرد أظافر بغرض إزالة الطبقة اللامعة لطلاء الجيل، ثم ملء إناء كبير بماء ساخن ووضع إناء أصغر بداخله، ثم يتم سكب مزيل الأسيتون في ذلك الإناء الصغير، ومن ثم يتم نقع الأظافر بداخله لمدة 10 دقائق، ثم يتم استخدام أداة التنظيف للتخلص من الطلاء المتبقي.

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