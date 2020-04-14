الصحة الإماراتية تسجل 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 81 حالة شفاء جديدة

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية 412 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 4933.

وقالت الوزارة: إنها سجلت 3 حالات وفاة لمصابين من الجنسية الآسيوية من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد, وهم يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 28 حالة .

وأعلنت عن شفاء 81 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 933.

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