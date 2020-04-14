القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة العين الإخبارية الثلاثاء 2020/4/14 09:19 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/4/14 09:19 م بتوقيت أبوظبي

سجلت فرنسا تراجعاً في عدد الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا لليوم السادس، على التوالي ليبلغ 6730 حالة. وسجلت فرنسا، الثلاثا، 5497 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي لديها إلى 103573، في حين سجلت 562 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 15529.

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