القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن عزمه إنهاء حالة الإغلاق الاقتصادي في البلاد قريبا بالتشاور مع حكام الولايات.

وفي إحصاء لوكالة رويترز ظهر عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء كورونا متجاوزا 24 ألفا فيما يبحث المسؤولون سبل إعادة فتح الاقتصاد دون إشعال فتيل التفشي من جديد.

وسجلت الولايات المتحدة، ثالث أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، أكبر عدد من الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بين دول العالم.

وبلغ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة قرابة 583 ألفا بينما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة في أنحاء العالم قرابة مليوني إصابة.

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وتم تسجيل نحو 1500 وفاة جديدة، الإثنين، وهو ما يقل كثيرا عن الحصيلة اليومية الأسبوع الماضي والتي بلغت زهاء 2000 حالة وفاة كل 24 ساعة وفقا لإحصاء لرويترز.

وأصبحت حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة الأعلى على مستوى العالم، بعدما بلغت الحصيلة أكثر من 20 ألفا منذ بدء تفشي الفيروس.

وكان خبراء الصحة العامة حذروا من أن عدد وفيات المرض بالولايات المتحدة قد يصل إلى 200 ألف خلال الصيف، إذا تم رفع الإجراءات غير المسبوقة لمكافحة المرض، التي شملت إغلاق أغلب الأعمال وبقاء أغلب الأمريكيين في منازلهم، بعد 30 يوما من فرضها.