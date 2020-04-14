أعلن عضو مجلس السيادة نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان صديق تاور، الثلاثاء، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 32 حالة.

وأوضح "تاور" في تصريحات عقب اجتماع لجنة الطوارئ، أن من بين إصابات، الثلاثاء، حالة وفاة واحدة، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي بكورونا إلى 5 حالات، وشفاء 3 حالات.

وقال إن إجمالي المصابين بكورونا في مراكز العزل الصحي 24 حالة.

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وقرر السودان فرض حظر التجوال الشامل في العاصمة الخرطوم لمدة 3 أسابيع ابتداء من السبت المقبل.

وتعيش البلاد منذ أسابيع تحت حالة الطوارئ الصحية، التي قضت بإغلاق المنافذ ووقف الدراسة بجميع المراحل، ومنع التجمعات، وحظر تجوال جزئي ليلاً.

إجمالي المصابين بكورونا في مراكز العزل الصحي بالسودان يبلغ 24 حالة.

