إيران تقتل سجناء احتجوا خوفا من تفشي كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت منظمة العفو الدولية إن أكثر من ثلاثين سجيناً في إيران «يُخشى أن يكونوا قد قتلوا» بأيدي قوات الأمن خلال احتجاجات على خلفية المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد داخل السجون.

وجاء في بيان للمنظمة أوردته وكالة الصحافة الفرنسية أن الآلاف من السجناء نظّموا احتجاجات في الأيام الأخيرة فيما لا يقل عن ثمانية سجون في أنحاء البلاد.

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ونقل بيان المنظمة عن مصادر مطلعة أنه تم استخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لقمع الاحتجاجات، مما أسفر عن مقتل نحو 35 سجينا وإصابة مئات آخرين. وأضاف أنه في سجن واحد على الأقل، قامت قوات الأمن بالتعدي بالضرب على من شاركوا في الاحتجاج، مما يحتمل أن يكون قد أدى إلى وفاة أحد السجناء.

ونقل بيان منظمة العفو عن وسائل إعلام مستقلة ومنظمات حقوقية معلومات تفيد بأن نزلاء سجون عديدة قد ثبتت إصابتهم بالفيروس. ونتيجة لذلك، قام العديد من السجناء بإضراب عن الطعام احتجاجاً على تقاعس السلطات عن الاستجابة لمطالبهم بإطلاق سراحهم، وإجراء الفحوص في السجون، وتوفير أدوات النظافة والمرافق الصحية المناسبة، والحجر الصحي للسجناء المشتبه في إصابتهم بالعدوى.

وأعلنت السلطات الإيرانية، في وقت سابق، عن 117 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ما يرفع إلى 4110 وفيات الحصيلة الرسمية في هذا البلد الذي يعد من الأكثر تأثرا بوباء كوفيد - 19. لكن مراقبين خارج إيران يشككون في صحة الأرقام الرسمية ويتحدّثون عن حصيلة فعلية أعلى.