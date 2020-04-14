مقصورة زجاجية للمسنين بهولندا للتغلب على التباعد الاجتماعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرض انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" التباعد الاجتماعي على الكثيرين حول العالم، كإجراء احترازي لمنع انتقال العدوى، خاصة لكبار السن.

وتغلباً على شعور الوحدة لدى المسنين، قام منزل هولندي للأشخاص الذين يعانون من الخرف، بصنع مقصورة زيارة خاصة لهم.

ويتمكن الأشخاص المسنون من خلال هذه المقصورة، من الاجتماع بأمان مع العائلة أو الأصدقاء، ولا يفصل بينهما سوى جدار زجاجي.

وتم تجهيز المقصورة بالكراسي المريحة، وطاولة الشاي، ونظام السماعات، لجعل الحياة أفضل للمقيمين وعائلاتهم، ويتم إحضار كبار السن إليها في حديقة المنزل بينما يدخل الزوار من مسار على الجانب الآخر.

وكانت هولندا قد اتخذت إجراءات التباعد الاجتماعي وغيرها من التدابير منذ 16 مارس/آذار، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.