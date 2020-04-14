تقرير يكشف أسباب غير متوقعة لرائحة الفم الكريهة لدى الأطفال في مختلف الأعمار

القاهرة - لايف ستايل قال الدكتور محمد فرج المعيريص، استشارى طب الأطفال، أن يعاني معظم الأطفال في مختلف الأعمار من مشكلة رائحة الفم الكريهة ، والتي تستدعي فى بعض الحالات إلى معرفة الأسباب.كشف استشارى طب الأطفال، عن أبرز أسباب رائحة الفم الكريهة لدى الأطفال، تتمثل فى: -احتقان الانف أو الحلق المزمن أو المتكرر . -عدم الاهتمام بنظافة الفم والأسنان من عمر الشهور الأولى. -مصاحب لحساسية الأنف وتضخم اللوزتين . -قلة اللعاب وجفاف الفم ووجود مشكلة في الغدد اللعابية. -تناول بعض الأطعمة مثل البصل والثوم. -وجود التهابات في الجيوب الأنفية -تسوس الأسنان ومشاكل اللثة. -إرتجاع المريء وحموضة المعدة. Advertisements -الافراط فى تناول الحلويات -تناول بعض الأنواع من الأدوية. -وجود مشاكل في الكلى أو الكبد وقد يهمك أيضًا:

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