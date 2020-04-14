تعفي علي طريقة تقشير الشفاه بالقرفة

يعد تقشير الشفاه من الأمور المهمة التي لا يجب التغافل عنها مطلقاً، فالشفايف أكثر منطقة بارزة في الوجه، ولا يجب أن تكون متشققة ذات مظهر غير لائق أو لون داكن، وسنتعرف اليوم في هذا التقرير على طرق تقشير الشفايف بالقرفة.

توريد الشفايف بالخلطات الطبيعية، الحقن والليزر

تقشير الشفايف

لطالما سمعتِ عن تقشير البشرة والفوائد الرائعة المتحققة منه، وفي هذه الحالة قد تعتبرين تقشير الشفايف من الأمور غير المهمة وتهملينه، مع أنه على العكس، الشفاه هي الجزء البارز في الوجه والذي يلفت الأنظار بشكل أولي، لذا عليكِ الاهتمام بها والحفاظ على مظهرها الجذاب، والشفاه كغيرها من أجزاء البشرة، يجب عليكِ الاهتمام بها والاعتناء بها تمام العناية، لذا يتوجب عليكِ تقشيرها بشكل دوري حتى تتخلصي من تراكمات الجلد الميت والقشور التي تحدث بسبب جفاف الطقس أو لكثرة لعق الشفايف، وفي بعض الأحيان هذا التقشر لن يكون مظهره مزعج وحسب بل سيكون مؤلماً في حال وصول التشققات إلى طبقات الجلد الداخلية.

فوائد تقشير الشفايف

يقدم لكِ تقشير الشفايف العديد من الفوائد المذهلة، والتي تتلخص بما يلي:

يجعل لون الشفاه وردياً ملفتاً.

يزيل أي تراكمات للخلايا الميتة والتقشرات الموجودة على الشفايف.

يمنح الشفايف الترطيب العميق، ويجعلها أكثر نعومة.

يخفف من لون الشفايف الداكن، ويزيل أي تصبغات موجودة عليها.

يجعل مظهر الشفايف أكثر جمالاً عند تطبيق أحمر الشفاه عليها.

تقشير الشفايف بالقرفة

هناك العديد من الوصفات التي يمكنك من خلالها استغلال القرفة في تقشير شفاهك، وهي:

مقشر القرفة والسكر البني والعسل للشفايف

المكونات:

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1/2 ملعقة كبيرة عسل

1/2 ملعقة قرفة

2 ملعقة كبيرة سكر بني

1/2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بوضع جميع المكونات في وعاء، واخلطيها جيداً حتى تمتزج.

وزعي الخليط على شفاهك، وقومي بالتدليك بخفة بواسطة أطراف أصابعك.

اشطفي شفاهك بالماء، ورطبيها ببلسم الشفاه.

مقشر القرفة والسكر وزيت جوز الهند للشفايف

المكونات:

1 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند

طريقة التحضير والاستخدام:

امزجي جميع المكونات سوياً حتى تختلط ببعضها البعض.

وزعي خليط التقشير على شفاهك، ودلكيها بخفة لدقائق، ومن ثم اغسليها بالماء.

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نصائح للعناية بالشفايف

هناك العديد من النصائح التي ستساعدك في الحصول على شفايف مذهلة، ومن بينها:

اشربي كمية كافية من الماء خلال اليوم، وذلك لإمداد جسمك من الداخل بالرطوبة التي يحتاجها حتى يبقى جلدك براق وخالٍ من الشقوق، كما أن مظهر شفاهك سيبدو أكثر جمالاً.

ابتعدي تماماً عن التدخين، إذ أنه المسبب الأول لمشاكل الشفاه والمناطق المحيطة بها، ويؤدي إلى تغير لونها وظهور التجاعيد على المنطقة المحيطة بها، كما أنه يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسرطان الفم.

حافظي على صحة ونظافة أسنانك، إذ أن مظهر الأسنان غير الصحي والمتسخ لن يجعل شفاهك جميلة.

اعمدي تطبيق بلسم الشفاه الذي يحتوي على واقي شمس بمعدل 15 على الأقل، وذلك لحماية شفاهك من أشعة الشمس الضارة التي ستتعرض لها طوال فترة خروجك من المنزل.

عندما تؤدين تمارينك الرياضية، تأكدي من استخدام الواقِ الذي سيمنعك من الضغط على شفاهك وأسنانك أثناء ممارسة الرياضة.

اتبعي نظام غذائي صحي غني بفيتامين ب وفيتامين د، إذ أن أي نقص في هذه الفيتامينات يؤدي إلى الإصابة بتشقق الشفاه وتقشرها، وبالتالي ظهورها بالمظهر غير الصحي.

الآن وبعد أن تعرفتِ على أفضل الطرق المتبعة لتقشير الشفايف بالقرفة، هل ستقومين بتطبيقها مسرعة أم ستنتطرين؟ ولا تنسي إلقاء نظرة على النصائح التي وافيناكِ بها لتحصلي على الشفايف الجذابة والمذهلة خصوصاً عندما تقومين بتطبيق أحمر الشفاه المات المطفي.

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