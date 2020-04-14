دراسة جديدة تكشف أن وباء "كورونا" يطير الى 4 اقدام ويلتصق بنعال الاحذية

وجد الباحثون في الصين أن فيروسات الكورونا موجودة في كل مكان تقريبًا، بما في ذلك على باطن الأرض ونعال الأحذية ، ويمكن أن تصل إلى 4 أقدام. وقد وجدت الأبحاث السابقة بالفعل أن الفيروسات يمكن أن تتحرك حتى 8 أمتار.ومنذ تفشي وباء كورونا ، طُلب منا أن نفصل مترين عن بعضنا البعض ، لكن النتائج الجديدة كشفت أن فيروس كورونا يطير لفترة أطول ويستقر ليس فقط على الأشياء ولكن أيضًا على الأرض ونعال الأحذية. ونُشرت النتائج في مجلة الأمراض المعدية Emerging Infectious Diseases (التي نشرتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها).أجريت الدراسة في وحدات العناية المركزة بمستشفى هوشان في ووهان ، حيث اندلع الوباء لأول مرة. أخذ الباحثون عينات من، من الأرض وكذلك من الملابس وأحذية الموظفين في المبنى.

وجد الباحثون أنه في منطقة المرض الشديد ، تم العثور على فيروسات الكورونا في 70 ٪ من عينات الأرضيات. وتم العثور على فيروسات كورونا أيضًا على الأسطح والأشياء التي لمسها أفراد الطاقم: كانت أعلى نسبة من فيروسات كورونا في عينات من "ماوسات" الكمبيوتر ، وصناديق القمامة ، وحواجز الأمان لسرير المستشفى ومقابض الأبواب. كما تم العثور على فيروسات كورونا على قفازات الطاقم ونهايات أكمام الملابس. تم العثور على كورونا أيضا في عينات على أقنعة الفم.

واصل الباحثون التحقق من انتشار الفيروس في الهواء. وجد الباحثون أنه على عكس المنشورات السابقة ، فإن فيروسات الكورونا موجودة بالفعل في الهواء ، على الرغم من أن شظايا الصخور التي تحملها - تهبط في النهاية على الأرض وتلوثها. ووجد الباحثون أيضًا أن اللعاب ، الذي يمكن أن تصل فيه الفيروسات إلى أربعة أمتار من المريض ، هو ضعف توصيات المنظمات الصحية في العالم.

بعد النتائج ، أوصى الباحثون بالتطهير الدقيق لنعال الأحذية ، وتطهير أقنعة الوجه قبل إلقاءها وتعقيم الأرضية ولاحظ الباحثون أيضًا أنه نظرًا للالتزام الصارم بالمطهرات في وحدات العناية المركزة التي يتم اختبارها ، لم يصب أي من العاملين الطبيين بكورونا حتى 30 مارس من هذا العام.ووجدت دراسة نشرت الشهر الماضي أن فيروسات الكورونا يمكن أن تصل إلى 8 أقدام . ومع ذلك ، قال الدكتور أنتوني فوشي ، مستشار البيت الأبيض لمعركة كورونا ، ردا على المنشور أن هذه النتائج "مضللة" ، وأن انتقال الفيروس حتى الآن ياتي من خلال العطس أو سعال قوي بشكل غير طبيعي.

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