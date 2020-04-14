عدد مصابي فيروس"كورونا" في العالم يتجاوز الـ"مليوني" شخص

أكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، المتخصصة في تتبع إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد، أن عدد المصابين بـمرض"كوفيد-19"، في العالم تخطى عتبة الـ"مليوني" شخص، وأشارت الجامعة في البيانات التي نشرتها على موقعها الإلكتروني، إلى أن الإصابات تجازوت حاجز 2,019,320 إصابة، ينما بلغ عدد الوفيات 119483، أما عدد المتعافون بات يقترب من 449 ألف حالة.

انتشر الفيروس حتى الآن في 210 دول، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3341 وفاة.

بينما انتشر الفيروس كالنار في الهشيم بدول مثل: الولايات المتحدة (584 ألف إصابة، 23450 وفاة)، إيطاليا (159 ألف إصابة، 20450 وفاة)، وإسبانيا (169 ألف إصابة، 17628 وفاة)، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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