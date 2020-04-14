لبنان تسجل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية تسع إصابات مؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) ، وحالة وفاة واحدة. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليوم ، بأن إجمالي الحالات المصابة بلغ 641 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21 حالة وفاة. قد يهمك ايضا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 1352 إصابة المغرب يعلن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى 1661 حالة

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