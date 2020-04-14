إندونيسيا تسجل 282 إصابة جديدة بفيروس كورونا و60 حالة وفاة

سجلت إندونيسيا اليوم 282 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى 4836 حالة. وقال المتحدث باسم مجموعة العمل الخاصة بمكافحة الفيروس أحمد يوريانتو: إن حصيلة حالات الوفاة بالفيروس ارتفعت إلى 459 حالة بعد تسجيل 60 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. قد يهمك ايضا: Advertisements ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 1352 إصابة المغرب يعلن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى 1661 حالة

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