الوجبات الصحية الخفيفة.. كيف تختارينها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحب معظم الناس تناول الوجبات الخفيفة، إما بسبب اعتيادهم على ذلك أو بسبب مللهم من تناول الوجبات الدسمة، أو بشعوركِ بالجوع.

سنستعرض في السطور القادمة بعض الوجبات الصحية الخفيفة والتي لا تحتوي على سعرات حرارية كبيرة.

أفكار لوجبات صحية خفيفة

يمكن أن تكون الوجبة الخفيفة مصدرًا جيدًا للتغذية وبنفس الوقت ذات سعرات حرارية، حيث يمكنكِ تناول الفواكه أو الخضار أو رقائق الحبوب الكاملة.

كما عليكِ اختيار وجبة خفيفة وفيها توازن بين البروتين والدهون الصحية وبعض الكربوهيدرات، مثل مزيج من الخبز عالي الألياف أو البسكويت أو الخضار والفواكه الطازجة، بالإضافة إلى المكسرات أو زبدة الجوز.

وتذكري أن الوجبة الخفيفة يجب أن تكون صغيرة، لأن هدفها المساهمة في عدم الإفراط في تناول باقي الواجبات، وإليكِ بعض هذه الخيارات.

1- قومي بتقطيع تفاحة إلى قطع صغيرة الحجم، وأضيفيها إلى نصف كوب جبن قريش قليل الدسم، وضعي عليه ملعقة كبيرة من الجوز المفروم وقليلا من العسل.

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2- قومي بصنع طبق من الفاكهة وضعي بجانبه بسكويتا كامل الحبوب، وبعض الشرائح الرقيقة من الجبنة المفضلة لديكِ.

3- قومي بمزج كوب من الزبادي قليل الدسم مع نصف كوب من التوت أو شرائح الفراولة وربع كوب من الجوز المفروم أو اللوز، كما يمكنكِ إضافة العسل.

4- يمكنكِ وضع زبدة اللوز على قطعة من خبز القمح الكامل، وتناوليها مع كوب حليب قليل الدسم.

5- يمكنكِ أيضا تناول الزيتون والفلفل الأحمر المتبّل بقطعة من خبز الحبوب الكاملة.

6- يمكنكِ تناول صحن من الشوفان مع شرائح من الموز وحليب خالي الدسم أو حليب اللوز، وأضيفي إليه القليل من العسل واللوز المقطع.

7- تناولي سلطة مكونة من أوراق السبانخ والبروكلي وشرائح الطماطم وربع كوب من الجبن المقطع وملعقة كبيرة من الصلصة المفضلة لديك.

وإذا رغبتِ في تناول قطعة حلوى أو بعض رقائق البطاطا، فيمكنكِ ذلك بين الحين والاخر، وذلك لكي تحافظي على سعراتك الحرارية.