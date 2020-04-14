نسف دهون الجسم برجيم قوي فى أسبوعين

تبحث الكثير من السيدات عن نظام مثالي لإنقاص الوزن والتخلص من دهونه المتراكمة في مناطق متفرقة من الجسم، ويأتي هذا النظام بمفعول ملاحظ على الجسم، في هذا المقال سوف نقدم لك نظاماً غذائياً لمدة أسبوعين، عليك الالتزام به كما هو محدد لتحصلي على نتائج مرضية في وقت قصير. اليوم الأول الإفطار

خبز أسمر و4 ملاعق فول بالليمون وخيارة.

الغداء

صدر فرخة مشوي 200 جم وخضار مشكل مشوي (فلفل رومي وبصل وجزر وكوسا) وخبز أسمر وسلطه بدون طماطم.

العشاء

بيضة مسلوقة وشريحة خبز أسمر وفاكهة. اليوم الثاني

الإفطار

بيضة وشريحتان من التوست الأسمر وقطع خيار وجزر

الغداء

قطعة لحم مسلوقة 100 جم وطبق صغير أرز أبيض وكوسا سوتيه وطبق سلطه.

العشاء

ملعقتا تونة بدون زيت وشريحة توست أسمر وفاكهة.

اليوم الثالث

الإفطار

شريحتا توست أسمر وقطعة جبن ملح خفيف 50 جم وسلطة خضراء.

الغداء

قطعتا سمك مشوي وخبز أسمر وطبق سلطة خضراء.

العشاء

كوب عصير برتقال وكوب زبادي 150 جم. أقرئي أيضا رجيم قاسٍ لإنقاص 3 كيلوغرامات في 5 أيام اليوم الرابع

الإفطار

شريحتا توست أسمر و3 ملاعق فول بالليمون وسلطة خضراء.

الغداء

صدر فرخة مسلوقة 200 جم وطبق صغير أرز أبيض وخضار سوتيه وسلطة خضراء.

العشاء

كوب صغير من حليب 150 جم وثلاث تمرات. اليوم الخامس

الإفطار

بيضة مسلوقة وملعقة فول بدون زيت وخبز أسمر وخيار وجرجير وخس.

الغداء

قطعة لحم مشوي 100 جم وثلاث ملاعق مكرونة وطبق سلطة خضراء.

العشاء

لبن وشريحة توست أسمر وفاكهة. أقرئي أيضا رجيم صحي يعتبر الأفضل في حرق الدهون قبل رمضان اليوم السادس

الإفطار

خبز أسمر وبيضة مسلوقة وقطعة جبن قريش وخيار.

الغداء

صدر فرخة مشوي 200جم وطبق صغير أرز أبيض وطبق سلطة خضراء.

العشاء

ملعقتا جبن قريش وشريحة توست أسمر وفاكهة. Advertisements اليوم السابع

الإفطار

خبز رجيم وفول بالليمون وسلطة خضراء.

الغداء

قطعا سمك مشوي وطبق أرز صغير وطبق سلطة خضراء.

العشاء

كوب حليب منزوع الدسم 200جم وثمرة واحدة. اليوم الثامن

الإفطار

شريحة توست أسمر وبيضة مسلوقة وسلطة خضراء بدون طماطم.

الغداء

ربع قطعة فراخ 200جم وخبز رجيم وبطاطس مسلوقة مكعبات وسلطة خضراء.

العشاء

ملعقتا تونة وشريحة توست أسمر وخيار. اليوم التاسع

الإفطار

شريحة توست أسمر وبيضة مسلوقة وخيار.

الغداء

قطعة لحم مشوي 100جم وطبق صغير أرز بسمتي وطبق سبانخ وطبق سلطة خضراء.

العشاء

كوب زبادي منزوع الدسم وثمرة فاكهة. اليوم العاشر

الإفطار

خبز رجيم وملعقتا جبن قريش وسلطة.

الغداء

ثلاث بيضات وأربع ملاعق فول وملعقة جبن قريش وخبز رجيم وطبق سلطة خضراء.

العشاء

ثلاث ثمرات مختلفة من الفاكهة. أقرئي أيضا تفاصيل رجيم الـ2000 سعرة حرارية اليوم الحادي عشر

الإفطار

خبز أسمر وفول بالليمون وسلطة خضراء.

الغداء

طبق تونة بدون زيت وخبز أسمر وطبق سلطة خضراء.

العشاء

ملعقتا جبن قريش وشريحة توست أسمر وخيار وثمرة فاكهة.

اليوم الثاني عشر

الإفطار

بيضة مسلوقة وخبز أسمر وسلطة خضراء.

الغداء

قطعة لحم 100جم بالكرفس والبقدونس وبطاطس مشوية مع الزبادي وسلطة خضراء.

العشاء

كوب زبادي منزوع الدسم 150جم وكوب عصير برتقال فريش. اليوم الثالث عشر

الإفطار

قطعة جبن قريش 50جم وشريحة توست أسمر وبيضة وخيار.

الغداء

سمك مشوي على الجريل وطبق أرز بسمتي صغير وسلطة خضراء.

العشاء

كوب صغير من الحليب المنزوع الدسم 200 جم وموزة وتفاحة.

اليوم الرابع عشر

الإفطار

قطعة جبن بيضاء ملح خفيف 50 جم وخبز أسمر وسلطة خضراء.

الغداء

قطعة لحم مشوي 100جم في الفرن مع خضار سوتية بالزعتر والثوم طبق صغير أرز وطبق سلطة خضراء.

العشاء

بيضة مسلوقة وشريحة توست أسمر وثمرة فاكهة. شاهدي أيضا

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