شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: منظمة الصحة العالمية تعلن عن 70 لقاحاً قيد العمل ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوكالة بلومبرج العالمية عن أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن هناك 70 لقاحًا مضادًا للفيروس التاجي الجديد كورونا قيد التطوير على مستوى العالم، مع ثلاثة مرشحين يتم اختبارهم بالفعل في التجارب البشرية حيث يتسابق صانعو الأدوية لإيجاد علاج للممرض المميت.

ووفقا لتقرير "بلومبرج" يجرى الآن تطوير لقاح تجريبي طورته شركة CanSino Biologics Inc المدرجة في هونج كونج ومعهد بكين للتكنولوجيا الحيوية وتدخل مرحلة التجربه عليه المرحلة الثانية.

يحدث التقدم بسرعة غير مسبوقة في تطوير اللقاحات، حيث يبدو أنه من غير المحتمل أن يتم القضاء على المرض المعدي من خلال تدابير الاحتواء وحدها، وتأمل صناعة الأدوية في ضغط الوقت الذي يستغرقه الحصول على لقاح في السوق في غضون العام المقبل.

وقفز صانعو الأدوية الكبار والصغار في محاولة لتطوير لقاح ، والذي سيكون الطريقة الأكثر فعالية لاحتواء الفيروس وفقًا لوثيقة منظمة الصحة العالمية ، فإن عمالقة الأدوية مثل Pfizer Inc. و Sanofi لديهم مرشحين للقاح في المراحل قبل السريرية، كما تقدم شركة Big Pharma رهانًا كبيرًا على الوصول بسرعة للقاح ضد كورونا.

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وقالت CanSino الشهر الماضي إنها تلقت موافقة الجهات الرقابية الصينية لبدء التجارب البشرية على لقاحها ، كما حصلت حصلت مودرنا ومقرها كامبريدج التي لم تطرح منتجًا أبدًا على موافقة تنظيمية للانتقال سريعًا إلى التجارب البشرية في مارس ، متخطية سنوات التجارب على الحيوانات التي هي القاعدة في تطوير اللقاحات، كما بدأت Inovio تجاربها البشرية الأسبوع الماضي.

ووفقا لبيان لمنظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي يعمل فريق خبراء متنوع التخصصات والخبرات على تطوير اللقاحات اللازمة ضد كوفيد-19 بتنسيق من المنظمة، ووجّه الفريق نداء إلى الجميع بضرورة اتباع التوصيات الرامية إلى منع انتقال الفيروس المسبب لكوفيد-19 وحماية صحة الأفراد.

وقال فريق الخبراء في بيان لهم عبر موقع منظمة الصحة العالمية" نحن فريق من العلماء والأطباء والممولين والمصنّعين، تكاتفنا للعمل معاً في إطار تعاون دولي تتولى تنسيقه منظمة الصحة العالمية ، للمساعدة على التوصل سريعاً إلى إتاحة لقاح ضد مرض كوفيد-19، ورغم أن تطوير لقاح للاستخدام العام يستغرق وقتاً طويلاً، فقد يكون لهذا اللقاح أهمية حاسمة في السيطرة على هذه الجائحة العالمية.