شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر الأمومة انتصرت على كورونا..غطت ابنتها بملاءة سرير لكى تحتضنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الحضن هو الوسيلة التى نعبر من خلالها على الحب والاشتياق والامومة، ومع انتشار فيروس كورونا هناك تباعد كبير افتقدنا معه الحضن والسلام ومشاعر كثيرة غيرها ، ولكن لم يمنع فيروس كورونا نورتون من احتضان ابنتها التى تعمل ممرضة فى وحدة العناية المركزة وبمجرد وصول ابنتها المنزل دفعتها مشاعر الامومة وغطتها بملاءة السرير واحتضنتها وتناست كل شىء عن الوباء العالمى.



الام

وحسب ما ذكرته الـ cnn فإن كيلسى كير تعمل ممرضة فى وحدة العناية المركزة فى مستشفى كريست فى أوهايو، وعلى الرغم انها لم تتعامل مع أى مرضى من فيروس كورونا إلا انها تأخذ احتياطاتها دائما وتتبع اجراءات الوقاية المعتادة.

ومثل معظم أمهات العاملين في مجال الرعاية الصحية ، شعرت نورتون أن ليس لديها طريقة لمساعدة ابنتها، وكان ذلك قرار سريع ، دفعها بسرعة إلى تغطية ابنتها في ملاءة سرير واحتضنتها كثيرا.



الام وابنتها

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كانت كير تزور والدتها لإحضار بعض الاشياء اللازمة معها فى المستشفى ، وقبل ان تغادر الابنة شاهدت الام سلة الملابس النظيفة ولم تفكر للحظة واحدة ولكنها اخذت احدى ملاءات السرير وووضعتعا فوق رأس ابنتها واحتضنتها.

كان الاثنان أقرب من مسافة الستة أقدام الموصى بها ، ولكن لم تكن كير على اختلاط بمرضى الفيروس التاجى كما انها كانت ترتدى قناعا على وجهها.

وعن مشاعر كير فى هذه اللحظة قالت: كان من الصعب جداً الابتعاد عنها وعدم القدرة على لمسها أو احتضانها فكل شيء كان صعبًا للغاية لكنها جعلتني أشعر بتحسن كبير لقد كانت لحظة طبيعية، وكلانا في حاجة فعلاً إلى ذلك."

كان العناق أكثر من مجرد طريقة لإخبار ابنتها بأنها لا تزال موجودة من أجلها، كانت طريقة لتظهر لها أنهم سيكونون معًا طوال الطريق حتى النهاية.

قال نورتون: لا أريدها أن تواجه ما تواجهه ، ولكن هذا ما صنعت من أجله، أنا فخور بها وبجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية هناك، أتمنى أن أعانقهم جميعًا."