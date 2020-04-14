شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..طبيب يضع طبقات متعددة للحماية من كورونا قبل الكشف على المرضى..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طبيب على الخط الأمامي لمواجهة وباء الفيروس التاجي فى الصين عن الكمية الهائلة من المعدات الوقائية التي يرتديها لتجنب التلوث،وعدم التقاط العدوي من المرضى، سجل الطبيب، الذي يرتدي معدات كثيرة وهو يتأهل قبل نوبة علاج للمرضى المصابين بمرض كورونا شديد العدوى، حسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وتم تطبيق حوالي 11 قطعة، بما في ذلك طبقتين من القفازات وبدلة Hazmat محكمة الغلق والتي تغطيه من الرأس إلى أخمص القدمين.

ويبدأ الفيديو بإظهار الطبيب في ثوب أزرق قياسي.

يقوم أولاً: بتطبيق الشريط على الوجهين على جانبي أنفه لإنشاء جزء ضيق للنظارات.

ثم يضع نظارته وقناع وجه N95 على فمه ثم يلف المطاط فوق رأسه لربطه.

وكانت أقنعة الوجه قطعة أساسية في المجموعة منذ بدء تفشي كورونا في الصين في أواخر العام الماضي بعد أن اكتشف أن الفيروس ينتقل عن طريق السعال والعطس.

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ويقوم الطبيب بعد ذلك بوضع نظارات واقية لحماية عينيه ، وقبل ارتداء غطاء جراحي لتوفير طبقة أخرى من العزل لإيقاف أي جزيئات ملوثة من رأسه إلى المريض.

ويلي ذلك زوجان من القفازات، ثم يرتدى معطف المكون من قطعة واحدة - ويطلق عليه عادة بدلة Hazmat - ويسحب غطاء "Shield" الذي يثبته بقناعه ليغلق نفسه تمامًا.

ثم يربط القناع الجراحي المنتظم فوق قناع الوجه N95.

وآخيراً، تختلف معايير معدات الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين في كل دولة تكافح تفشي المرض، ولكن يتم تقديم إرشادات من قبل منظمة الصحة العالمية.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يجب على الأطباء الذين يقدمون الرعاية لمرضى كورونا ارتداء قناع طبي وثوب وقفازات ونظارات واقية.



